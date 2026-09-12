Fantastica vittoria del Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta: un gol di Mendy nel primo tempo e uno di Maldini nella ripresa, inframezzati dal pareggio di Scamacca, portano in dote altri tre punti da portare in Sardegna. È la terza vittoria in campionato su quattro partite, davvero niente male.

La partita ha fin da subito mostrato un Cagliari vivace, volenteroso e voglioso di andare all'attacco, senza timore reverenziale. E difatti il gol che sblocca la gara è rossoblù, con Mendy alla firma, ancora una volta in gol l'attaccante senegalese.

Il gol di Scamacca in chiusura di primo tempo non turba più di tanto i sogni dei ragazzi di Pisacane che nella ripresa tornano più agguerriti che mai, andando a trovare il gol della vittoria al 61' con un rigore di Maldini concesso per un fallo netto di mano di Kolasinac.

Nel mezzo, una partita di qualità, di lotta e di governo da parte di tutti i rossoblù che hanno veramente giocato una partita da rendere orgogliosi i tanti tifosi giunti a Bergamo e quelli da casa. Cagliari momentaneamente al quarto posto e con la sfida all'Udinese all'orizzonte il prossimo weekend.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Ederson, Kessie, Samardzic; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri

Cagliari (4-3-2-1): Caprile, Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane