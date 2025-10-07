Parte domani nella Asl Medio Campidano la prima fase del progetto regionale per migliorare la gestione delle liste d’attesa in Sardegna. L’iniziativa punta a facilitare l’accesso ai servizi sanitari e ottimizzare le agende delle prenotazioni, partendo da una sperimentazione sulle modalità di conferma e disdetta di visite ed esami.

“Questa prima sperimentazione rappresenta un laboratorio importante per testare questa innovazione che è stata introdotta nella gestione delle liste d’attesa”, ha spiegato l’assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi. “Se tutto andrà bene come ci aspettiamo il sistema sarà allargato ad altre Asl fino al punto di ottimizzare il percorso di prenotazione delle prestazioni sanitarie in tutta la regione”.

Il progetto si fonda sulla collaborazione dei cittadini, chiamati a confermare o disdire l’appuntamento tramite un sms o telefonando al numero 070/4677496, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Una risposta tempestiva permetterà di rendere più efficiente la gestione delle agende e di assegnare i posti liberati ad altri utenti in attesa.