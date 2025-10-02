Olmedo è pronto ad accogliere il Torneo delle Regioni 2025, l'evento più prestigioso del baseball giovanile italiano che si terrà in Sardegna dal 3 al 5 ottobre. Le città coinvolte saranno Olmedo, Alghero, Sassari, Iglesias e Domusnovas.

La competizione vedrà la partecipazione di 16 regioni e sarà divisa in diverse categorie: Little League Baseball, Junior League Baseball, Senior League Baseball, Little League Softball, Junior League Softball e Baseball5. In totale, saranno coinvolti 985 atleti che si sfideranno sui campi di gioco e nei territori menzionati. In vista di questo importante evento nazionale, il campo di baseball di Olmedo è stato sottoposto a un significativo intervento di miglioramento, finanziato con 80mila euro provenienti dalla Regione Sardegna.

Questo intervento è stato promosso dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo, del gruppo Uniti per Alessandra Todde. Grazie ai lavori, il campo di Olmedo, come confermato dal consigliere, diventa uno degli impianti sportivi più moderni della Sardegna, conforme agli standard richiesti per le competizioni nazionali. L'ASD Los Amigos, Olmedo Baseball, che da anni sostiene e promuove la pratica del baseball e del softball nel territorio con notevoli successi, ha così ricevuto un importante supporto.

"Abbiamo voluto fortemente questo intervento in vista del Torneo delle Regioni, ma soprattutto per consegnare a Olmedo e alla sua comunità un’infrastruttura sportiva di grande valore, che resterà a disposizione della società e dell’intera comunità", ha dichiarato Valdo Di Nolfo.

L’impianto è stato interamente rinnovato: il terreno di gioco è stato rifatto con terra rossa e manto erboso zollato, i dugout sono stati ristrutturati e la nuova rete contenitiva, alta dodici metri, rende il campo ancora più sicuro e funzionale, "Lo sport è un presidio di socialità e crescita - ha concluso l’onorevole Di Nolfo- e la Regione continuerà a essere vicina ai territori che credono nello sviluppo delle proprie realtà sportive e associative".

Con questa riqualificazione, Olmedo conferma il proprio ruolo nella storia del baseball sardo e si prepara ad accogliere atleti e famiglie da tutta Italia in un evento che unisce competizione, passione e comunità.

Nella foto Di Nolfo, con il presidente dell’ASD Los Amigos Olmedo Baseball Domenico Cuggia e la vicepresidente Maria Salaris.