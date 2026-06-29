Oltre a quelli a san Gavino Monreale e a Pabillonis, un incendio è divampato nelle campagne del Comune di Villacidro, in località Cannamenda. Sul posto il Corpo Forestale, che ha coordinato gli interventi attraverso il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Villacidro.

Fin dalle prime fasi dell’emergenza, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu, impegnato nelle operazioni di spegnimento e contenimento del fronte del fuoco, in supporto alle squadre a terra già operative nell’area.

Successivamente, vista la gravità della situazione, è stato disposto anche l’intervento di un ulteriore elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias, al fine di rafforzare il dispositivo aereo e accelerare le attività di contenimento delle fiamme.

Nelle fasi successive dell’intervento è entrato in azione anche il Super Puma, proveniente dalla base operativa di Fenosu, mezzo aereo di maggiore capacità utilizzato per il trasporto e il rilascio di ingenti quantitativi d’acqua, particolarmente efficace nel contrasto ai fronti più estesi e complessi dell’incendio.

L’area interessata è costantemente monitorata dalle squadre del Corpo Forestale e dagli operatori impegnati nelle attività di emergenza.