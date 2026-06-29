Un'altra giornata infuocata quella di oggi, lunedì 29 giugno 2026, in Sardegna dove il Corpo Forestale ha fronteggiato due distinti fronti di incendio nel Medio Campidano, in cui le alte temperature e il vento hanno complicato le operazioni di spegnimento.

Il primo rogo si è sviluppato nelle campagne del Comune di San Gavino Monreale, in località S’Arrideli. Sul posto è stato inviato un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, a supporto delle squadre di terra. Le operazioni sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sanluri, che ha gestito gli interventi per circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area.

Un secondo incendio è invece divampat nelle campagne del Comune di Pabillonis, in località Sa Mandara. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento aereo, con un elicottero decollato dalla base operativa di Fenosu. Le operazioni sul campo sono state coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Guspini, che ha provveduto a contenere le fiamme.

In entrambi gli scenari, le squadre hanno lavorato per limitare la propagazione del fuoco e proteggere le aree rurali circostanti, in un contesto reso più critico dalle condizioni climatiche avverse.