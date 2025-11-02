Visibilmente alterato e con un coltello da cucina in mano, ha lasciato la sua abitazione, pronunciando minacce per strada mentre era soggetto agli arresti domiciliari, così un 48enne pensionato residente a Guspini è stato arrestato dai Carabinieri di Villacidro per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.



L'intervento è stato necessario dopo una chiamata di emergenza ricevuta alla Centrale Operativa.

Rintracciato poco dopo nell'area condominiale, l'uomo armato di coltello, secondo quanto riferito dai Carabinieri, ha aggredito in modo violento i militari, spingendoli a sparare un colpo con il Taser, che ha permesso di immobilizzarlo in modo sicuro, senza causare ferite a nessuno.



Dopo il sequestro del coltello e il completamento delle procedure burocratiche, l'uomo è stato portato in caserma e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta, in attesa dell'udienza di convalida.



