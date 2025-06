La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni con l’accusa di furto aggravato. Il fermo è avvenuto nel pomeriggio del 13 giugno in via Roma, a Cagliari, dove gli agenti della Squadra Mobile lo hanno bloccato mentre usciva frettolosamente da un negozio di abbigliamento con merce non pagata per un valore complessivo di circa 250 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Le indagini, supportate dalla visione delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di collegare il giovane a una serie di furti denunciati nelle settimane precedenti. In particolare, l’uomo è risultato essere un “cliente abituale” del negozio appena derubato e di una farmacia del centro cittadino, luoghi che avrebbe scelto come bersagli privilegiati per i suoi colpi.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.