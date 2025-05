È stato vandalizzato nella notte il servizio igienico numero 2 del Poetto, all’altezza della quarta fermata. Si tratta di una delle tre strutture riaperte appena due settimane fa, dopo anni di abbandono e lavori di riqualificazione, con interni rifiniti e funzionali.

Gli interventi, avviati dall’amministrazione comunale, miravano a restituire alla città servizi decorosi in vista della stagione estiva. Ma l’inciviltà ha colpito di nuovo. “Un investimento di 25mila euro per ciascun servizio, reso vano da un atto incivile che va a discapito di tutta la città, causando un inutile spreco di risorse pubbliche”, fa sapere il Comune in una nota.

Il lungomare è già sorvegliato con un sistema di vigilanza dinamico, ma – sottolineano dagli uffici comunali – “non potendo garantire una presenza di custodi nelle 24 ore per ogni singolo servizio igienico, si valuteranno altri sistemi di sorveglianza”.

Il Comune ha annunciato la riparazione immediata dei danni e l’intenzione di proseguire con campagne di sensibilizzazione. “Allo stesso tempo continuerà a sensibilizzare al rispetto dei luoghi pubblici, patrimonio di tutte e tutti”.