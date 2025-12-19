Nella mattina di ieri, giovedì 18 dicembre, il Prefetto di Cagliari, dott. Giuseppe Castaldo, si è preparato a lasciare la Sardegna per assumere un nuovo prestigioso incarico a Roma dopo aver servito per oltre un anno nella città. Prima della partenza, ha fatto una visita istituzionale al Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza presso la Caserma "Fin. M.A.V.M. Efisio Satta".



Il Prefetto è stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Regionale, Generale di Brigata Claudio Bolognese, e dal Comandante Provinciale di Cagliari, Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone. Durante la visita, è stato fatto un bilancio dell'attività istituzionale svolta durante il suo mandato, con il Generale Bolognese che ha ringraziato il Prefetto per il sostegno mostrato nei confronti del personale della Guardia di Finanza.



Il Generale Bolognese ha illustrato al Prefetto i risultati ottenuti dalla Guardia di Finanza in Sardegna nei tre principali obiettivi della missione del corpo: contrasto all'evasione fiscale, lotta contro gli illeciti nella spesa pubblica e nella pubblica amministrazione, e contrasto alla criminalità organizzata. Ha inoltre evidenziato l'importanza del ruolo svolto dalla Guardia di Finanza nei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, garantendo una stretta collaborazione tra le varie istituzioni.



È stata posta particolare attenzione alle attività svolte come "Polizia del mare" nelle acque sarde e come "Polizia della Montagna", compreso il soccorso e la ricerca in zone remote assicurati dalla Stazione di Soccorso Alpino – S.A.G.F. di Nuoro. Queste attività hanno permesso di localizzare persone disperse e di svolgere operazioni cruciali per salvaguardare vite umane, spesso con il supporto aereo del Corpo.



Inoltre, sono state menzionate le iniziative promosse sul territorio per incrementare la sicurezza, la prevenzione e per favorire il coinvolgimento diretto della comunità.



Al termine della visita, il Generale Bolognese ha augurato al Prefetto Castaldo il meglio per il suo prossimo incarico, mentre Castaldo ha ringraziato il personale della Guardia di Finanza per il loro impegno, professionalità e senso del dovere dimostrati.