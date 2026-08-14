Sono 140 i movimenti di traghetti, tra arrivi e partenze, programmati oggi e domani nei principali porti passeggeri della Sardegna: Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Arbatax e Portovesme. Complessivamente sono attesi circa 100 mila passeggeri. A questi si aggiungono due approdi di navi da crociera previsti all’Isola Bianca di Olbia.

È proprio lo scalo gallurese a concentrare la parte maggiore del traffico, con 19 traghetti in calendario tra il 14 e il 15 agosto, oltre alle due navi da crociera del gruppo Costa. Nei due giorni sono previsti oltre 47 mila passeggeri tra arrivi e partenze, accompagnati da più di 16 mila veicoli.

Sul fronte crocieristico, oggi sono attesi oltre 3.500 passeggeri a bordo della Costa Pacifica, mentre domani saranno circa 2.600 quelli della Aida Stella. Più di 6 mila crocieristi potranno quindi visitare Olbia e le principali destinazioni del territorio, dalla Costa Smeralda alla Maddalena, fino alle cantine vitivinicole galluresi.

I risultati sono favoriti dalla pianificazione degli accosti all’Isola Bianca e dal supporto del porto industriale Cocciani, dove vengono ospitati a rotazione i traghetti di medie dimensioni per distribuire meglio i flussi.

"Le stime di traffico di queste due giornate confermano che tutti i porti del nostro sistema stanno lavorando a pieno regime, rispondendo in maniera efficace ai consistenti flussi tipici del periodo di Ferragosto - spiega Domenico Bagalà, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - Particolarmente positiva è la performance del porto di Olbia, che continua a garantire elevati standard operativi, nonostante i picchi di traffico così elevati. In attesa di tracciare un primo bilancio della stagione turistica, portiamo a casa un importante risultato, frutto di una proficua sinergia con le Capitanerie di Porto, le compagnie di navigazione, i servizi tecnico nautici, senza dimenticare l'indispensabile contributo dei dipendenti dell'AdSP e di tutti gli operatori portuali impegnati quotidianamente nell'assicurare l'efficiente gestione dei traffici e dei controlli di security".