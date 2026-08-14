Giornata di nuovi incendi in diverse zone della Sardegna, con il Corpo Forestale impegnato nelle operazioni di spegnimento e diversi mezzi aerei regionali in azione.

Nel territorio di Lei, in località "Primaghe", è intervenuto un elicottero della base di Anela. A coordinare le operazioni è il DOS, arrivato sul posto a bordo del mezzo, mentre è presente anche il GAUF di Nuoro.

A Bortigiadas è invece ripartito nel pomeriggio un focolaio del rogo divampato ieri in località "Case La Fronti". Le fiamme si sono riattivate nell'area interessata dalle operazioni di bonifica, proseguite fino alla mattina. Sul posto opera un elicottero del Corpo Forestale decollato da Limbara, mentre il coordinamento a terra è affidato al DOS della Stazione Forestale di Calangianus.

Intervento aereo anche a Buddusó, in località "M. Cucumiau", dove opera un Super Puma proveniente dalla base di Alá dei Sardi, con il DOS impegnato nel coordinamento delle operazioni.

Due roghi sono divampati a distanza di pochi minuti anche a Bultei, in località "Sa Ucca de Joanne Prune", e a Villamassargia, in località "Ex M. O. de Flumini". Nel primo caso è intervenuto un elicottero da Farcana, nel secondo quello della base di Iglesias.

Infine, a Samugheo, in località "Perdi Scheddazzu", il Corpo Forestale ha schierato tre elicotteri: un mezzo leggero e un Super Puma da Fenosu, supportati da un velivolo proveniente da Sorgono. Sul posto anche il GAUF di Oristano.

Foto: incendio a Bultei