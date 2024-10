Ieri a Villasor, i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno tratto in arresto un 17enne algerino, ospite della comunità per minori “Alisei”, regolare sul territorio nazionale, già gravato da precedenti denunce. Gli operanti sono intervenuti nel pomeriggio, su richiesta pervenuta al 112, presso il supermercato Iperpan di via Cagliari, dove avrebbero sorpreso il ragazzo che si stava allontanando dopo che, avendo in parte manomesso i dispositivi antitaccheggio ed eluso gli allarmi tramite un marsupio schermato, aveva portato via da quel punto vendita prodotti cosmetici per un valore di circa 60 euro.

Si è trattato dunque di un furto aggravato dall’utilizzo di un mezzo fraudolento. La successiva perquisizione presso la sua camera all'interno della comunità avrebbe consentito di rinvenire 55 pastiglie del farmaco Rivotril, uno psicofarmaco inserito in tabella 4 stupefacenti. Sul possesso di tali medicinali il minore non ha saputo fornire giustificazioni, tanto più che non risulta averne avuto mai bisogno.

La refurtiva è stata restituita ai gestori del supermercato mentre lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e verrà custodito in cassaforte fino a quando l'autorità giudiziaria non ne autorizzerà la distruzione. La procura per i Minorenni, informata dell’accaduto, ha disposto l'accompagnamento del soggetto presso l'Istituto penale per Minori di Quartucciu ove il ragazzo è stato tradotto, al termine della redazione degli atti relativi a quanto accaduto.