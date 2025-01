Il maltempo si abbatte sull'Epifania del 2025 con due perturbazioni in arrivo, già attive a partire da domani. Dopo un periodo di stabilità dovuto all'alta pressione delle Azzorre, l'Italia si prepara a fronteggiare un'ondata di cattivo tempo fino alla Befana il 6 gennaio, con la possibilità successiva di un gelo artico. Antonio Sanò, fondatore di 'iLMeteo.it', prevede che le perturbazioni saranno alimentate da aria polare e spinte da venti meridionali. La prima perturbazione porterà piogge sull'Emilia Romagna venerdì 3, estendendosi poi al Centro e alla Campania, per poi spostarsi rapidamente verso il Sud peninsulare sabato 4 gennaio. La seconda perturbazione si farà sentire nella giornata dell'Epifania, domenica 5, con forti venti di Libeccio e Scirocco che agiteranno i mari. Le previsioni indicano un'irruzione di aria fredda dall'Europa settentrionale per il 9-10 gennaio, con possibili disturbi del tempo in molte regioni italiane.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 2 gennaio 2025 - fonte Arpas

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti. Gelate nelle ore più fredde. Nebbie o foschie nelle ore più fredde.

Temperature: generalmente stazionarie.

Venti: deboli di direzione variabile; deboli da sud-ovest sul settore settentrionale.

Mari: poco mossi o mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 3 gennaio 2025 - fonte Arpas

Cielo generalmente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni.

Temperature: minime moderato aumento, massime stazionarie o lieve aumento.

Venti: deboli o moderate occidentali, localmente forti sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: mossi o molto mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

La giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso, con possibili precipitazioni. Le temperature rimarranno pressoché invariate. I venti soffieranno deboli o moderati occidentali. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi.