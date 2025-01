Durante la scorsa notte, un uomo di 59 anni, con precedenti penali e residente a Iglesias, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. L'uomo è accusato di danneggiamento seguito da incendio e minacce a un pubblico ufficiale. L'intervento rapido delle forze dell'ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

L'arresto è avvenuto nel centro della città, dove l'uomo è stato sorpreso mentre tentava di appiccare il fuoco a una Saab di proprietà del fratello, residente nello stesso comune. I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere prontamente l'incendio causato alla ruota posteriore del veicolo, evitando danni maggiori e possibili pericoli per gli edifici circostanti.

Quando i Carabinieri sono intervenuti, l'uomo ha reagito in modo violento, minacciando con un piccone di continuare l'azione criminosa. Grazie all'utilizzo dimostrativo del Taser (ARC) da parte dei militari, senza il rilascio delle sonde, l'uomo è stato immobilizzato senza mettere a rischio altre persone presenti.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato nella camera di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Iglesias in attesa del processo direttissimo previsto per la giornata odierna. L'Autorità Giudiziaria è stata informata tempestivamente e segue da vicino lo sviluppo del caso, mentre le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull'accaduto e le motivazioni dietro il gesto compiuto.