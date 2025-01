Durante la notte, un uomo di 46 anni, residente a Portoscuso, è stato denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias per detenzione di sostanze stupefacenti. L'intervento è scaturito da una segnalazione della Centrale Operativa di Cagliari riguardante un’anomalia riscontrata sul braccialetto elettronico anti-stalking indossato dal soggetto.

I militari si sono recati presso la sua abitazione per controllare il funzionamento del dispositivo, ma durante l'ispezione, i comportamenti sospetti dell'uomo hanno attirato l'attenzione degli agenti. Di conseguenza, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare che ha portato al ritrovamento di 0,14 grammi di eroina, 1,1 grammi di hashish, una bilancia elettronica di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 55 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Le sostanze stupefacenti e il materiale sono stati sequestrati e conservati in attesa di ulteriori accertamenti. L'Autorità Giudiziaria è stata informata dei fatti dai Carabinieri e ha avviato le procedure legali, mentre le indagini sono in corso per determinare eventuali complicità dell’uomo e per verificare il suo coinvolgimento in una rete di spaccio più ampia.