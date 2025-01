Non è stato un buon inizio d'anno per un 42enne di Ovodda, nel Nuorese, che al rientro dopo la notte di San Silvestro ha trovato, con enorme sconcerto, la sua casa messa a soqquadro. "Non me lo sarei mai aspettato", racconta la vittima del furto. Tornato verso le 5:30, ha notato subito che qualcosa non andava, perché le illuminazioni poste all'esterno dell'abitazione erano rotte.

"Apro la porta e vedo il vetro della finestra spaccato, gli strofinacci sul tavolo, persino i miei documenti personali aperti". L'azione delittuosa è stata portata a termine probabilmente non troppo tempo prima che il 42enne rincasasse, con il rischio di incontrare lui stesso i ladri e di un epilogo ancora più nefasto: "Una vicina mi ha confermato che verso l'una e trenta, quando la figlia ha fatto rientro a casa, le mie luminarie erano ancora integre".

L'uomo ha immediatamente riportato l'accaduto ai Carabinieri, sporgendo denuncia contro ignoti. Una notte di capodanno che ha lasciato l'amaro in bocca al 42enne, non solo per la perdita denaro e i danni materiali: "Non ho mai fatto niente a nessuno. Questo è un paese tranquillo, ci conosciamo tutti e tutti sanno che se mi viene chiesto qualcosa, io la do volentieri, le mie mani sono sempre state aperte".