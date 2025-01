L'interrogatorio per la convalida del fermo di Claudio Gulisano, 44 anni, accusato di duplice omicidio dei genitori, Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, avvenuto per avvelenamento nella loro casa di via Ghibli a Cagliari il 5 dicembre scorso, si svolgerà oggi in carcere a Uta.

Difeso dall'avvocato Luigi Sanna, il 44enne dovrà rispondere alle domande del Gip per chiarire i dettagli ancora poco chiari dell'accaduto, inclusi i motivi che lo avrebbero spinto ad agire in tal modo. Secondo gli investigatori, il movente potrebbe essere di natura economica, dato che i coniugi Gulisano possedevano diverse proprietà immobiliari in città, tra cui almeno sei appartamenti e Claudio aveva problemi finanziari legati al fallimento di un market ricevuto in eredità dal padre.

Inoltre, ci sarebbero prove di prelievi di denaro significativi effettuati dal 44enne. Un altro aspetto da chiarire riguarderebbe la sostanza utilizzata per avvelenare le vittime, ipotizzata essere nitrito di sodio mescolato a cibo e bevande.