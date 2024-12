Il maltempo fa ritorno in Sardegna con l'arrivo di forti venti provenienti da ovest nord-ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 120 km/h, portando burrasca sulle fasce costiere occidentali e settentrionali e sulle montagne più alte.

Questo porterà anche mareggiate sulle coste esposte, piogge intense e neve sopra i 800 metri, insieme a un calo delle temperature. Di fronte a queste condizioni avverse, la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo per l'intera giornata di venerdì 20 dicembre.

Venti forti in gran parte dell'Italia e una diminuzione delle temperature, con precipitazioni nevose a quote basse soprattutto al centrosud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per dieci regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lazio, Campania Basilicata, Calabria e Sicilia.

L'allerta gialla prevede dalle prime ore di venerdì venti forti con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna, in estensione a Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con mareggiate lungo le coste esposte. Venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte sono previsti anche su Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincie Autonome di Bolzano e Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, in estensione a Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo moderati fino ad abbondanti sull'Abruzzo, con locali sconfinamenti a quote inferiori. L'avviso prevede infine piogge diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla fascia costiera dell'Abruzzo e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.