Tragico incidente sul lavoro, questa mattina, nella zona industriale di Elmas. Un operaio di un'officina è morto e un altro è rimasto ferito gravemente. Entrambi erano impegnati in un’attività di riparazione sotto un autocarro. La vittima si chiamava Stefano Deiana e aveva 57 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’autista del mezzo, un 47 enne residente a Decimoputzu, non si sarebbe accorto della presenza dei due meccanici che si trovavano sotto il mezzo e li ha accidentalmente schiacciati: per Deiana non c'è stato scampo mentre il collega, un 27enne di nazionalità senegalese, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, insieme al personale dello Spresal dell’ASL di Cagliari, per effettuare un sopralluogo e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.