Una donna anziana è deceduta in un incendio che ha devastato la sua casa a Olbia questa mattina, intorno alle 10, in via Pisurzi 6.

L'anziana, che si trovava su una sedia a rotelle, ha cercato invano di scappare dalle fiamme, come confermano i soccorritori che hanno ritrovato la sedia in una stanza e il corpo carbonizzato della donna in un'altra.

Le autorità intervenute sul posto, tra cui i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, stanno attualmente indagando per comprendere la dinamica dell'accaduto.