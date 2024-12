Sabato 14 dicembre, a Dorgali, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno condotto un'operazione di controllo del territorio, con controlli approfonditi su persone, veicoli e locali frequentati soprattutto dai giovani.

Sono stati numerosi anche i controlli per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, durante i quali un uomo di 29 anni è stato denunciato per falsità materiale perché trovato a guidare un'auto con una targa prova contraffatta. Un altro uomo di 30 anni è stato denunciato per avere in pubblico un coltello da 21 cm senza giustificazione e segnalato al Prefetto di Nuoro per possesso di una piccola quantità di marijuana. Inoltre, 12 conducenti sono stati sanzionati per varie violazioni al Codice della Strada, tra cui mancanza di revisione, mancanza di assicurazione e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

I controlli si sono estesi anche ai locali di Dorgali, dove è stata individuata un'altra persona in possesso di marijuana e dove è stata comminata una multa di 2.780 euro a un noto bar gestito da un uomo di 51 anni. Nel locale sono state riscontrate varie violazioni alle norme regionali sulle attività commerciali, agli impianti acustici e alla somministrazione di alcolici.

Attualmente, i soggetti coinvolti sono sotto inchiesta nella fase delle indagini preliminari e la loro responsabilità sarà valutata durante il processo successivo, con la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi e prove a loro favore.