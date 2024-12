Un dispositivo improvvisato, fortunatamente non detonato, è stato collocato durante la notte di fronte all'edificio situato in via Sardegna a Macomer, presso la residenza di due fratelli allevatori insieme alle rispettive famiglie.

Uno dei fratelli, uscendo di casa all'alba, ha notato la presenza della bomba e ha immediatamente avvertito le autorità. Sul luogo sono giunti agenti del Commissariato cittadino e artificieri dei carabinieri di Nuoro che hanno esaminato l'ordigno e reso sicura l'area.

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine in tempestivo modo, con il supporto dei vigili del fuoco presenti sul posto. L'accesso di veicoli e persone è stato interdetto nell'intera zona interessata.