Prorogata sino alla mezzanotte di domani, lunedì 3 febbraio, l’allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Sardegna meridionale e centrale, nelle zone che si affacciano sul versante orientale dell'Isola.

Questo pomeriggio la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino. L'allerta resta gialla per rischio idrogeologico e idraulico nella parte occidentale del Medio Campidano, nell'Oristanese, nel centro del Nuorese e in Gallura.

Da questa mattina la zona meridionale della Sardegna è interessata da forti precipitazioni e temporali. Soltanto dalla serata di domani è previsto un lento miglioramento, fino al 4 febbraio quando un grandissimo anticiclone su buona parte di Europa riporterà il sole su tutta l'Italia.

PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI (ARPAS SARDEGNA)

Previsioni per lunedì 3 febbraio 2025

Cielo molto nuvoloso; precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale e meridionale. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire dal settore occidentale.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sino a forti da Nord-Est sulla costa della Gallura nella prima parte della giornata. Attenuazione della ventilazione con tendenza alla variabilità dalla tarda serata.

Mari: molto mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni per martedì 4 febbraio 2025

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento sul settore orientale e stazionarie altrove.

Venti: deboli in prevalenza di direzione variabile.

Mari: mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da cielo generalmente poco nuvoloso, con addensamenti pù consistenti durante giovedì. Le temperature tenderanno a diminuire in entrambi i valori mercoledì e rimarranno stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno deboli in prevalenza di direzione variabile. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione.