Il mese di febbraio in Sardegna è iniziato con il maltempo, così come in gran parte dell'Italia.

Le condizioni meteorologiche avverse sono causate da un ciclone proveniente dalla Francia a nord e da un ciclone nordafricano a sud. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, è previsto un graduale peggioramento del tempo verso sud nelle prossime ore, mentre al nord le condizioni rimarranno molto perturbate.

Le previsioni indicano piogge diffuse al nord e in parte anche in Toscana, con neve sulle Alpi fino a quote relativamente basse (700-800 metri). Dopo una prima parte della giornata caratterizzata dal maltempo al nord, nel pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno nel nord-est e si aggraveranno su Sardegna e Sicilia.

La sera vedrà gli ultimi fenomeni meteorologici al nord-ovest e l'inizio di una fase instabile al sud, con la possibilità di supercelle temporalesche intorno alla Sicilia. Questi fenomeni intensi si protrarranno almeno fino a lunedì sera, quando il ciclone nordafricano si sposterà verso la Grecia.

In sintesi, sabato vedremo piogge al mattino al nord e in Toscana, mentre nel pomeriggio e sera le precipitazioni si concentreranno su Sardegna e Sicilia; domenica il maltempo colpirà il sud e il Medio Adriatico, per poi migliorare gradualmente da lunedì, con possibili rovesci sulle stesse zone interessate il giorno precedente. Martedì 4 febbraio, con l'arrivo di un vasto anticiclone sull'Europa, tornerà il sole su tutta l'Italia.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la giornata di oggi, sabato 1° febbraio: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati principalmente sul settore orientale; temperature minime in calo sul settore settentrionale e stazionarie altrove, massime in diminuzione; venti deboli variabili, calma nelle zone interne, tendenti a disporsi dai quadranti orientali dalle ore pomeridiane; mari generalmente mossi.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 2 febbraio: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati principalmente sul settore orientale; temperature in aumento sul settore settentrionale, stazionarie o in lieve calo altrove; venti deboli dai quadranti orientali con rinforzi sul settore settentrionale, localmente forti da Nord-Est sulle coste settentrionali; mari mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Tendenza per i giorni successivi: la prima parte della giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sui settori orientali; attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio. Per martedì si prevede cielo poco nuvoloso con locali addensamenti. Le temperature minime rimarranno stazionarie lunedì e tenderanno a un calo il giorno seguente, mentre le massime saranno in aumento. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali tendenti all'attenuazione dalla serata di lunedì. I mari saranno molto mossi con moto ondoso in attenuazione già dalla serata di lunedì.