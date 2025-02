Si è conclusa, dopo sei mesi, la missione Unifil della Brigata Sassari in Libano. I primi 80 “sassarini” sbarcheranno questa sera all’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero, nei prossimi giorni anche gli altri militari, circa 1120, potranno riabbracciare i propri familiari.

Già effettuato il passaggio di testimone nella carica di Comandante della Joint Task Force-Lebanon Sector West tra il Generale di Divisione Stefano Messina, uscente, e il Generale di Brigata Nicola Mandolesi, subentrante, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano.

“Un momento significativo che rappresenta, concretamente e idealmente, la continuità dell’impegno dell’Italia in Libano. Un importante contributo a favore della stabilità regionale che, ogni giorno, il personale italiano offre, con spirito di abnegazione, in un teatro operativo complesso. Quello del Medio Oriente è dove le nostre Forze Armate stanno svolgendo un ruolo fondamentale” ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Grazie al Generale Messina e ai militari della Brigata Sassari per il loro prezioso lavoro svolto in questi ultimi sei mesi di servizio nella Terra dei Cedri. Buon lavoro al Generale Mandolesi e ai militari della Brigata Pozzuolo del Friuli! Sono certo che sapranno farsi apprezzare e stimare, dando rilevanza all’Italia e contribuendo al processo di tregua e stabilizzazione in atto” ha aggiunto il ministro.