Allerta idrogeologica e idraulica anche nel Cagliaritano sino alla giornata di domani, domenica 2 febbraio. L'allerta non sarà più gialla ma arancione per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu.

In Gallura, nel centro dell'Isola e nell'Oristanese, invece, l’allerta rimane gialla. Non saranno interessate da particolari fenomeni la zona del Sassarese e la costa nord occidentale. Sono questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Protezione civile regionale in vista della perturbazione in transito sull'Isola tra questa sera e domani.

In presenza di fenomeni temporaleschi, questi i comportamenti e le cautele consigliate: restare nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori; limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza; mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile. Inoltre, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.