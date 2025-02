Pubblicato dalla Regione il Bando per il sostegno all’organizzazione dei Riti della Settimana santa e delle manifestazioni della Pasquetta, a cui l’Assessorato al Turismo ha destinato 500mila euro, eventualmente incrementabili. Il cartellone regionale è uno dei dodici nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2025.

Le domande di contributo, riservate ai Comuni nei quali si svolgono storicamente i suggestivi riti religiosi della Pasqua dovranno essere presentate da martedì 4 sino al prossimo 24 febbraio.

“La Settimana Santa in Sardegna è soprattutto fede, senso di comunità: paesi e interi quartieri delle città che si raccolgono in preghiera e partecipano attivamente, rinnovando rituali che si ripetono identici da secoli. Si tratta di riti antichissimi, di origine iberica, capaci di sprigionare un fascino e una capacità attrattiva davvero molto forte”, afferma l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu. “Sono eventi – prosegue l’esponente della giunta Todde – che hanno una forte capacità attrattiva, che quest’anno potrà crescere ulteriormente grazia alla Pasqua molto alta (20 aprile).”

Così come avvenuto per le manifestazioni del Capodanno e tra poco quelle del Carnevale, per incrementare i flussi turistici anche nelle giornate che comprendono i riti sacri e che vanno dalla Domenica delle Palme (13 aprile) alla Domenica di Pasqua e si chiudono con le festività della Pasquetta (21 aprile 2025), l’Assessorato del Turismo ha in programma di realizzare una promozione unitaria degli eventi, sia tradizionale che digitale, nell’ambito della strategia che mira a creare prodotti turistici aggiuntivi al balneare in tutti i mesi dell’anno.

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna denominato SIPES, disponibile al seguente indirizzo: https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm .