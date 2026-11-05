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Resta alta l'attenzione sul maltempo in Sardegna, dopo le precipitazioni che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto il settore orientale dell'Isola. Il declassamento della fase operativa da "Preallerta" ad "Attenzione" dovrà essere confermato da un nuovo bollettino della Protezione civile regionale, atteso per le 14, con il conseguente aggiornamento dei codici colore.
A comunicarlo è la stessa Protezione civile, che continua a monitorare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e le eventuali criticità sul territorio.
Intanto, alcuni temporali stanno interessando la fascia costiera compresa tra Golfo Aranci e Santa Teresa Gallura. Al momento, tuttavia, non vengono segnalate situazioni particolari.
La situazione resta dunque sotto osservazione, soprattutto nelle aree della Gallura, già interessate dalle precipitazioni delle ultime ore. Il nuovo aggiornamento delle 14 sarà decisivo per conoscere l'evoluzione dell'allerta e le eventuali modifiche alle misure di attenzione.