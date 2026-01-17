Settimana all’insegna del maltempo in Sardegna. Dalla serata di domenica 18 gennaio e fino a mercoledì 21 sono attese condizioni meteorologiche avverse, con piogge diffuse, temporali, venti forti e mareggiate, come segnalato dalla Protezione civile regionale che ha diramato un duplice avviso.

Le precipitazioni interesseranno in particolare le zone orientali e meridionali dell’Isola, con rovesci anche a carattere temporalesco. Le giornate più critiche saranno quelle di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, quando sono previsti fenomeni localmente intensi, con piogge abbondanti e temporali di forte intensità.

Oltre alle precipitazioni, è atteso un deciso peggioramento delle condizioni del vento e del mare. A partire dalla mattina di lunedì 19 e fino al pomeriggio di mercoledì 21 soffieranno venti forti su tutta la Sardegna, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca o tempesta nel Sulcis e nel Campidano meridionale. Il vento e il moto ondoso provocheranno un significativo innalzamento del livello del mare lungo le coste del Golfo di Cagliari, con possibili mareggiate.

La Protezione civile invita alla prudenza e segnala che, vista la durata degli eventi previsti, gli avvisi potranno essere aggiornati nelle prossime ore in base all’evoluzione dei fenomeni meteorologici.