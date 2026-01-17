PHOTO
La Domus si appresta a ospitare l'anticipo del sabato sera: il Cagliari attende una Juventus nel suo miglior stato di forma stagionale, reduce dal roboante successo con il Lecce. I sardi, invece, sono in cerca di riscatto dopo il brutto ko col Genoa.
Per la sfida Pisacane dovrebbe riproporre Mina dal 1', dopo il forfait di Genova, e stavolta a sedersi in panchina potrebbe essere Rodriguez. Luperto l'altro quasi certo del posto dietro. Numerosi i ballottaggi: da Idrissi-Obert a Gaetano-Mazzitelli. Davanti ancora Borrelli con Kilicsoy favorito su Luvumbo.
La probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert, Borrelli, Kilicsoy.