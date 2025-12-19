Nelle ultime due settimane, la Polizia di Stato ha effettuato tre arresti al porto di Porto Torres nei confronti di cittadini extracomunitari trovati in possesso di documenti falsi per l'espatrio e per aver fornito false informazioni durante i controlli di polizia.



Gli agenti del Posto di Polizia di Stato di Porto Torres, appartenenti all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, hanno individuato alcuni stranieri che stavano cercando di imbarcarsi su navi dirette principalmente a Genova mostrando documenti sospetti.



Dopo accurati controlli e monitoraggi dell'area portuale, gli agenti hanno identificato tre persone che sono state successivamente portate in Questura per l'identificazione fotografica. Le indagini hanno rivelato che i documenti presentati erano contraffatti e le informazioni fornite non corrispondevano alla verità.



I tre sono stati quindi arrestati, convalidando successivamente l'arresto da parte dell'Autorità Giudiziaria. Due di loro sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma e di dimora, mentre il terzo è stato condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa.