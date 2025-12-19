PHOTO
Nelle ultime due settimane, la Polizia di Stato ha effettuato tre arresti al porto di Porto Torres nei confronti di cittadini extracomunitari trovati in possesso di documenti falsi per l'espatrio e per aver fornito false informazioni durante i controlli di polizia.
Gli agenti del Posto di Polizia di Stato di Porto Torres, appartenenti all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari, hanno individuato alcuni stranieri che stavano cercando di imbarcarsi su navi dirette principalmente a Genova mostrando documenti sospetti.
Dopo accurati controlli e monitoraggi dell'area portuale, gli agenti hanno identificato tre persone che sono state successivamente portate in Questura per l'identificazione fotografica. Le indagini hanno rivelato che i documenti presentati erano contraffatti e le informazioni fornite non corrispondevano alla verità.
I tre sono stati quindi arrestati, convalidando successivamente l'arresto da parte dell'Autorità Giudiziaria. Due di loro sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma e di dimora, mentre il terzo è stato condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa.