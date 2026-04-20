Un investimento da 3 milioni di euro per accompagnare i giovani sardi verso il lavoro attraverso esperienze all’estero. È questo l’obiettivo dell’avviso Limbas, presentato nella sede Aspal a Cagliari, che punta a rafforzare competenze linguistiche e professionali dei disoccupati tra i 18 e i 35 anni residenti nell’Isola.

Il programma prevede percorsi di formazione linguistica fuori dall’Italia, seguiti da esperienze professionalizzanti come tirocini, corsi specialistici od opportunità lavorative. Le attività potranno svolgersi nei Paesi dell’Unione Europea, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e nei Paesi EFTA – tra cui Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein – offrendo così una vasta gamma di contesti internazionali.

«La nostra missione è chiara: vogliamo che i giovani sardi vedano la mobilità come un'opportunità. Con Limbas, stiamo investendo nel loro futuro, trasformando le esperienze all'estero in una ricchezza per la nostra Isola - ha detto il direttore generale dell'ASPAL, Luca Mereu - La preparazione linguistica e le esperienze professionali all'estero sono fondamentali per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro. Siamo certi che questi giovani torneranno in Sardegna con competenze e visioni nuove, pronte a contribuire allo sviluppo della nostra comunità».

Le domande potranno essere inviate fino al 31 luglio tramite il portale SUS – Sportello Unico dei Servizi. Finora sono circa 180 le richieste già presentate. L’importo medio di ciascuna borsa si aggira intorno ai 6 mila euro.