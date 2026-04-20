Dopo giorni di stabilità, il tempo cambia volto e torna a mostrare un carattere più dinamico, in linea con la stagione primaverile. L’alta pressione resta ben presente sull’Europa occidentale, ma viene progressivamente disturbata da infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani, responsabili di una maggiore variabilità e di improvvisi rovesci.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, questa sorta di “attacco laterale” all’anticiclone darà il via a una settimana più movimentata. Lunedì e martedì saranno contraddistinti da condizioni instabili soprattutto al Centro-Nord, con alternanza di sole e piogge. Tra mercoledì e giovedì, invece, la fase perturbata si estenderà anche alle regioni meridionali.

Sul fronte delle temperature, l’arrivo di correnti nord-orientali determinerà un generale calo su tutta la Penisola. Al Sud, in particolare, l’arrivo dei piovaschi a metà settimana porterà i valori termici su livelli più in linea con le medie del periodo.

Uno sguardo alle prime tendenze per il Ponte del 25 aprile indica invece un possibile ritorno a condizioni più stabili: l’alta pressione potrebbe riprendere il sopravvento, garantendo giornate soleggiate e un clima più mite.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 21 aprile 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso salvo passaggi di nubi alte. Possibile formazione di nebbie o foschie mattutine.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero aumento principalmente sul settore meridionale.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulle Bocche di Bonifacio.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 22 aprile 2026 - fonte Arpas

Cielo generalmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità associata a isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane con cumulati deboli nelle zone interne.

Temperature: minime stazionare, massime in calo sul settore orientale e in lieve aumento altrove.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti occidentali nelle ore centrali della giornata. Ulteriore rotazione dai quadranti orientali e tendenza al rinforzo dai quadranti orientali dalla tarda serata a partire dal settore settentrionale.

Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento a partire dal settore settentrionale dal pomeriggio.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime saranno in moderata diminuzione, mentre le massime tenderanno ad un moderato calo giovedì e ad un aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti orientali tendenti all'attenuazione e a disporsi a regime di brezza venerdì. I mari risulteranno mossi o molto mossi con moto ondoso in calo nella giornata di venerdì.