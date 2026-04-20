A Olbia prenderanno il via due nuovi corsi di laurea dell’Università di Cagliari: una magistrale in ingegneria aeronautica e un percorso professionalizzante in tecnologie industriali elettriche e aeronautiche. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Sardegna e con il supporto di UniOlbia, si inserisce nel progetto di internazionalizzazione dell’industria nautica dell’Isola, puntando a valorizzare la forte presenza di superyacht e aviazione privata come leva di sviluppo.

"La fortuna turistica dell'Isola - ha spiegato alla presentazione durante la Design Week di Milano il rettore Francesco Moia - deve finalmente fare da traino all'economia di tutta la popolazione offrendo in particolare ai giovani opportunità di formazione e di lavoro nella loro terra nei settori tecnologicamente avanzati"

I numeri confermano il potenziale del comparto: tra giugno e settembre 2025 nel Nord Est della Sardegna sono stati registrati 3.114 superyacht oltre i 24 metri, con un incremento del 15,8% rispetto all’anno precedente e oltre la metà dei 6.174 censiti a livello globale. Anche il traffico di jet privati è rilevante: nel 2025 Olbia ha contato 15.464 movimenti, pari a circa 7.700 aeromobili unici e oltre 31mila passeggeri, risultando il terzo aeroporto italiano per aviazione privata dopo Milano Linate e Roma Fiumicino.

"Come Regione Sardegna e come Assessorato dell'Industria - ha spiegato il vicepresidente Emanuele Cani - crediamo fermamente che per migliorarci e crescere dal punto di vista industriale sia determinante avere maestranze e personale altamente qualificato all'altezza delle sfide che ci siamo prefissi. In quest'ottica la formazione, a tutti i livelli, diventa cruciale".

"L'obiettivo è chiaro - ha sintetizzato Aldo Carta, presidente UniOlbia e direttore generale Cipnes Gallura -: fare della Sardegna un luogo dove si viene non solo per vivere un'esperienza, ma anche per studiare, lavorare e investire, rafforzando il suo ruolo nelle traiettorie internazionali della blue economy e dell'aeronautica."