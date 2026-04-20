Grave incidente nella tarda mattinata lungo la vecchia Orientale sarda, nel territorio di Maracalagonis. Una donna di circa 40 anni è rimasta ferita dopo aver perso il controllo dell’auto che stava guidando, finita fuori strada e andata a schiantarsi contro un palo.

L’impatto è avvenuto nella zona del Villaggio dei Gigli. Le cause dell’uscita di strada sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravi: i sanitari le hanno attribuito un codice rosso per politraumi e, valutata la situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La ferita è stata quindi trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari per le cure necessarie.