È stato inaugurato oggi il nuovo skatepark di via Pessagno a Cagliari, realizzato con un investimento comunale di 700mila euro. L’impianto rientra nel progetto del Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi, cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, e si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dell’area.

"Investire nello sport e nelle infrastrutture significa creare comunità, coesione sociale, spirito di squadra e opportunità per il futuro - afferma il sindaco Massimo Zedda -. Il nuovo skatepark fa parte del più ampio intervento di riqualificazione del villaggio sportivo di Monte Mixi, un'area strategica dedicata ad appassionati, dilettanti e professionisti. Gli interventi in corso al PalaPirastu e nello stadio di atletica Santoru, i lavori programmati nelle piscine e nelle palestre comunali dell'area, nelle passerelle che collegano Monte Mixi al quartiere Sant'Elia, dimostrano la chiara volontà di voler promuovere attività sportive e una vita sana nella nostra città, una palestra a cielo aperto per tante discipline, comprese quelle legate al mare".

All’interno della struttura è stata installata una targa in memoria di Gianmarco De Agostini, skater e surfer cagliaritano scomparso nel 2021. "L'inaugurazione del nuovo skatepark rappresenta un traguardo particolarmente ambito per la nostra amministrazione perché consentirà ai tanti appassionati di queste discipline di poter finalmente fruire di un impianto dedicato e moderno, rispettoso di tutte le norme di sicurezza e che si integrerà alla perfezione con le altre strutture sportive della zona - dichiara l'assessore allo sport, tempo libero e impiantistica sportiva Giuseppe Macciotta -. Parallelamente il pattinodromo potrà essere utilizzato in via esclusiva dagli amanti di questa diversa specialità".

Il nuovo spazio è articolato in diverse aree: una street, pensata per riprodurre ostacoli urbani e ospitare gare di livello nazionale; una park, con rampe e curvature per allenamenti avanzati; e una zona apprendimento dedicata ai principianti. L’impianto è stato realizzato in calcestruzzo con lisciatura superficiale, soluzione che assicura qualità di scorrimento e sicurezza.

Per accedere alla struttura è necessario registrarsi online e versare una quota annuale di 30 euro.