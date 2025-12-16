I sardi sono meno stressati, hanno il cuore più sano e camminano di più rispetto alla media mondiale, elementi che potrebbero essere alla base della loro longevità. Questa è la conclusione emersa da uno studio condotto dalla startup Nuraxi e dall'Università di Sassari, denominato SABA (Sardinia Aging Biomarkers Analysis).



Secondo i primi risultati presentati durante l'evento "Longevità e telemedicina: il futuro nasce in Sardegna" presso Sa Manifattura di Cagliari, i partecipanti allo studio hanno dimostrato di compiere in media 10.264 passi al giorno, un dato significativamente superiore rispetto alla media mondiale. Questo valore rappresenta un aumento del 28% rispetto allo studio UK Biobank e del 47% rispetto alla ricerca statunitense "All of Us".



L'analisi dei dati ha indicato che uno stile di vita più attivo e relazionale, associato a una riduzione dello stress, potrebbe contribuire alla longevità. Inoltre, sono emerse differenze di genere: gli uomini sono risultati più attivi rispetto alle donne, mentre queste ultime hanno dimostrato di dormire di più ma di riportare livelli più elevati di stress e una frequenza cardiaca a riposo mediamente più alta.



I dati raccolti suggeriscono l'importanza di adottare approcci personalizzati nella prevenzione per garantire uno stile di vita sano e duraturo. In tal senso, Nuraxi ha sviluppato Nora, un assistente di salute basato su intelligenza artificiale, per supportare un benessere personalizzato e mirato.

Lo Studio Saba andrà avanti. "I dati preliminari emersi ci entusiasmano perché offrono una prospettiva unica e multiforme - afferma Ugo Faraguna, Professore di Neurofisiologia dell'Università di Pisa e referente scientifico dello studio - . Se questi risultati iniziali verranno confermati nell'analisi conclusiva, che includerà tutti i soggetti ancora in fase di reclutamento, disporremo di una verifica strumentale senza precedenti di alcune ipotesi chiave. Queste informazioni saranno i 'giusti ingredienti' per formulare la 'ricetta' per la longevità di qualità".