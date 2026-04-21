Un volo nel vuoto di circa quindici metri, poi l’impatto su una struttura sottostante. È gravissimo l’infortunio sul lavoro avvenuto ieri, 20 aprile 2026, in un albergo di viale Regina Margherita, nel cuore di Cagliari, dove un operaio di appena 20 anni è precipitato mentre era impegnato in lavori di manutenzione.

Secondo una prima ricostruzione, nella struttura erano in corso interventi di manutenzione straordinaria e il rifacimento della terrazza al sesto piano, affidati a un’impresa con sede a Maracalagonis. Il giovane, originario di Gergei e dipendente della ditta, stava effettuando operazioni di pulizia e recupero materiali all’interno di un locale tecnico destinato agli impianti della piscina idromassaggio. Per cause ancora da chiarire, avrebbe attraversato un’intercapedine precipitando nel vuoto e finendo su una pergola bioclimatica.

I soccorsi sono stati immediati: il lavoratore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove si trova tuttora ricoverato. Sul caso indagano gli ispettori dello Spresal della Asl di Cagliari, intervenuti nell’immediatezza dei fatti. Gli accertamenti, condotti in stretto raccordo con la Procura, puntano a chiarire la dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, oltre ad eventuali responsabilità da parte dei soggetti coinvolti.

Nel frattempo, l’area interessata dall’infortunio è stata posta sotto sequestro, per consentire lo svolgimento delle indagini. Ancora una volta, viene rilanciato l’allarme sulla sicurezza nei cantieri: formazione, prevenzione e controlli restano elementi decisivi per evitare tragedie simili.