Intorno alle ore 15 di oggi, venerdì 21 novembre, una violentissima esplosione ha scosso il cuore di Olbia, precisamente in piazza Mercato, provocando danni significativi al ristorante situato lì vicino, attualmente chiuso al pubblico, con i frammenti dei vetri delle finestre proiettati sulla piazza.

Due uomini che si trovavano all'interno del locale per lavori di manutenzione sono rimasti feriti, riportando ustioni di lieve entità, e sono stati prontamente assistiti dal personale medico del 118 e trasportati in ospedale per ulteriori cure.

Eroico intervento dei Vigili del Fuoco di Olbia che sono intervenuti immediatamente sul posto, conducendo operazioni di soccorso e mettendo in sicurezza l'area colpita.



Le autorità competenti hanno delimitato la zona, accertato l'integrità strutturale e adottato misure per garantire la sicurezza pubblica. Attualmente sono in corso le indagini per determinare le cause di questo incidente. In loco sono presenti i Carabinieri e il personale dello Spresal.