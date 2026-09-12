Una fatalità sconvolgente si è trasformata in tragedia lungo la strada regionale 521, tra i comuni di Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti. Intorno alle 13:30, una donna di 66 anni, residente a Roma, ha perso la vita mentre viaggiava a bordo di un’auto al seguito del carro funebre della madre, diretto a Coronella, frazione del comune di Cascia (Perugia), per le esequie e la sepoltura.

All'improvviso, un blocco di roccia di circa venti chilogrammi si è staccato dal costone montuoso che sovrasta la carreggiata e, precipitando a valle, ha sfondato il tetto e il parabrezza dell'auto sul lato passeggero, dove la 66enne era seduta accanto al marito che si trovava alla guida. L'impatto è stato devastante e ha ucciso la donna sul colpo. Nella carambola, il masso e i detriti hanno colpito anche altri veicoli del corteo che transitavano lungo il tratto: il bilancio dei feriti è di sette persone, soccorse dai sanitari dell'Ares 118 e trasferite all'ospedale di Rieti, nessuna delle quali verserebbe in condizioni critiche.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della compagnia di Leonessa e le stazioni limitrofe per effettuare i rilievi tecnici e avviare le indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Rieti, che ha posto la salma della donna a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al centro degli accertamenti vi sono le cause dello smottamento, plausibilmente innescato dalle recenti precipitazioni abbattutesi sull'area appenninica. Il funerale della madre della donna morta nell'incidente è stato comunque celebrato nel pomeriggio a Coronella.