La scomparsa improvvisa di Mario Manconi, un ragazzone di soli 22 anni che per tutti era semplicemente “Marieddu”, ha squarciato il silenzio di una domenica sera qualunque a Tempio Pausania, trasformandola in una ferita aperta nel cuore della Gallura.

Tutto è accaduto con una rapidità spietata, di quelle che non lasciano il tempo di capire né di sperare. Prima un forte, anomalo mal di testa poi la corsa disperata verso l’ospedale di Sassari. Lì i medici hanno fatto la terribile scoperta: un male subdolo e devastante che non ha concesso sconti. Nel giro di poche, tremende ore, il cuore di Mario ha smesso di battere, lasciando increduli e smarriti gli amici di sempre e un’intera cittadina che ancora stenta a credere a una fine così ingiusta.

Di fronte a una simile tragedia, la sindaca Gianna Masu ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, martedì 20 ottobre, giorno dei funerali. Una decisione presa «interpretando il sentimento di profondo dolore e commozione unanime della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché di tutta la cittadinanza», come si legge nel provvedimento. Il giovane Mario era «conosciuto, amato e apprezzato in tanti ambienti sociali e culturali cittadini».

Il lutto cittadino sarà in vigore dalle 9:30 alle 13:00, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, per consentire la più ampia partecipazione della comunità al rito funebre. Per l'intera giornata le bandiere del Municipio saranno esposte a mezz'asta. Nel decreto il Comune invita inoltre tutti gli esercenti a sospendere le attività commerciali durante le esequie, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia. Un gesto tangibile e solenne per testimoniare il dolore di una città profondamente colpita.