Limitazioni temporanee al traffico sono in corso lungo un tratto della strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”, nel territorio di Budoni, per consentire il proseguimento di alcuni interventi di manutenzione all’interno della galleria S’Iscala.

I lavori riguardano il ripristino della struttura dopo i danni causati da un veicolo che aveva preso fuoco all’interno del tunnel lo scorso 2 gennaio. Gli interventi sono programmati tra oggi e martedì 10 febbraio e comporteranno modifiche alla viabilità in diverse fasce orarie.

In direzione Nuoro, nella giornata di oggi e domani, 5 febbraio, il traffico sarà interdetto nel tratto compreso tra lo svincolo di Budoni Sud–Limpiddu, al chilometro 112, e lo svincolo di Posada Nord, al chilometro 106, nella fascia oraria tra le 7 e le 20. Nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 febbraio, la chiusura scatterà invece nelle ore notturne, dalle 21 alle 6 del giorno successivo.

Per quanto riguarda la direzione Olbia, lo stesso tratto della statale 131 DCN sarà chiuso esclusivamente in orario notturno, dalle 21 alle 6, tra sabato 7 e martedì 10 febbraio.

Durante le chiusure, la circolazione verrà deviata lungo la strada statale 125 “Orientale Sarda”.