L'interesse degli stranieri per l'acquisto di case in Sardegna, secondo i dati, sta aumentando costantemente. Da diversi anni, si registra un notevole interesse soprattutto da parte dei paesi del Nord Europa, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Gli esperti del settore immobiliare sottolineano che le persone interessate hanno una capacità di spesa definita e sono orientate verso investimenti a medio-lungo termine. Tuttavia, va notato che la richiesta è molto selettiva.

"L'acquirente estero ragiona in modo diverso rispetto a quello locale - spiega Andrea Anedda, operatore attivo nel mercato immobiliare internazionale in Sardegna - Valuta con attenzione prezzo, documentazione e coerenza dell'offerta. Se questi elementi non sono chiari, la trattativa spesso non inizia nemmeno". Uno degli aspetti centrali, sottolineano gli esperti, riguarda il tema della valutazione. Nel mercato internazionale il prezzo viene confrontato con dati reali e vendite concluse, più che con annunci presenti online.

Importante la credibilità iniziale dell'offerta: "Un immobile correttamente posizionato - spiega Anedda - viene considerato e, in molti casi, acquistato senza lunghe negoziazioni. Al contrario, l'incertezza viene percepita come un rischio". Proprio per questo esistono modelli di intermediazione specializzati sul mercato internazionale, come "Vendi Casa agli Stranieri", con l'obiettivo di adattare l'offerta immobiliare sarda alle logiche della domanda estera.

Il focus, spiegano gli operatori, non è aumentare il numero di annunci, ma selezionare e preparare le proprietà realmente compatibili con il mercato internazionale, riducendo tempi di vendita e margini di trattativa.