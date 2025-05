Nella serata di sabato, a Cagliari, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Sonnino dopo aver ricevuto segnalazione di un furto all’interno di un bar. Secondo quanto riferito dalla vittima, una 22enne cagliaritana, mentre si trovava nel locale in compagnia del suo fidanzato, sono stati avvicinati da un giovane di origine straniera che ha iniziato a importunare in maniera insistente la giovane coppia.

Quest’ultimo, approfittando di un momento di distrazione dei due ragazzi, avrebbe asportato dal tavolino la borsetta della ragazza, contenente il cellulare, carte di credito e documenti personali, per poi allontanarsi in un altro bar ubicato all’interno del vicino supermercato.

Il soggetto, raggiunto poco dopo dai due ragazzi, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei loro confronti, minacciandoli e strattonando il ragazzo. Nel contempo, resosi conto dell’arrivo delle pattuglie della polizia, si sarebbe liberato di quanto asportato, guadagnando la fuga.

Gli equipaggi della Squadra Volanti hanno rintracciato l’uomo nei pressi dell’adiacente piazza De Gasperi, dove è stato fermato dopo una breve resistenza nei confronti degli agenti. Durante la perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di varie carte di credito, intestate a terze persone e risultate essere proventi di furto.

Il soggetto, un 29enne di origine marocchina, noto per numerosi precedenti, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.