Incidente stradale durante il pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, sulla Strada provinciale 15, in prossimità di una curva, dove un uomo che stava viaggiando in direzione Sorradile, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori strada su un terreno sottostante, a circa due metri e mezzo di altezza rispetto al livello della strada.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Abbasanta che hanno provveduto a soccorrere l'uomo intrappolato nell'auto e ad affidarlo al personale medico del servizio 118 presente sul luogo.

L'uomo è stato successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale di Oristano per ricevere le cure necessarie.