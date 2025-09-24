Un imprenditore di 41 anni attivo nel settore del vino ad Arzachena, è attualmente in stato di fermo per omicidio in relazione alla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni originaria di Castelsardo, di cui non si hanno più tracce dalla sera dello scorso 11 settembre a Palau.

Le autorità hanno fermato il 41enne insieme alla Guardia costiera mentre tentava di fuggire su un'imbarcazione. Un giovane milanese di 26 anni è anch'egli coinvolto nelle indagini per occultamento di cadavere. Il corpo della donna non è ancora stato rinvenuto.

"Aspettiamo con serenità gli esiti, facciamo fare tutti gli accertamenti che competono all'autorità giudiziaria e poi nel merito degli argomenti mi riservo di ritornarci, per il momento non rilasceremo altre dichiarazioni". Lo afferma all'ANSA l'avvocato Luca Montella, il legale chiamato a difendere l'imprenditore.

L'avvocato si trova da stamattina presso la tenuta vitivinicola ConcaEntosa di proprietà dell'imprenditore a Palau, dove i carabinieri del Ris di Cagliari stanno conducendo accertamenti cruciali per le indagini in corso. L'attenzione è concentrata sull'abitazione all'interno della vasta tenuta, ritenuta cruciale per il caso di presunto omicidio.

Gli avvocati dell'altro indagato si trovano anch'essi a Palau per seguire da vicino lo sviluppo delle indagini. "Oggi iniziano gli accertamenti irripetibili tecnici nella casa del soggetto indagato per omicidio, che per noi sono estremamente importanti. Chiariranno la vicenda che finora è indefinita", hanno sottolineato i legali, che poi precisano: "Il nostro assistito e l''indagato per omicidio non erano amici, ma avevano un rapporto di mera conoscenza, non lo ha frequentato nei giorni della scomparsa e per quello che ci è dato sapere non conosceva la ragazza, quindi non si capisce perché è stato tirato in ballo".

I rilievi dei carabinieri del Ris andranno avanti per tutta la giornata, per domani invece è previsto l'arrivo dei Cacciatori di Sardegna.