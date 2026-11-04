Si è conclusa con un lieto fine e un grande sospiro di sollievo la mobilitazione di soccorso scattata nella serata di ieri per ritrovare un anziano disperso nelle campagne della Gallura. L'allarme riguardava un 70enne che si era allontanato a piedi nel primo pomeriggio senza fare rientro, facendo perdere le proprie tracce in località San Giuseppe, all'interno del territorio di Trinità d'Agultu e Vignola.

La macchina dei soccorsi si è attivata ufficialmente intorno alle 19, con l'immediato dispiegamento sul posto della squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania, supportata dall'unità cinofila del Comando provinciale di Sassari.

Intorno alle 22 il malcapitato è stato individuato e raggiunto tra la vegetazione. I vigili del fuoco lo hanno quindi accompagnato in un'area sicura e accessibile ai mezzi di soccorso, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118.