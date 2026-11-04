Superare il paradigma del turismo esclusivamente balneare e consolidare la propria presenza sui mercati internazionali durante l'intero arco dell'anno: con questo obiettivo la Sardegna approda al World Travel Market (WTM) di Londra, tra le fiere di settore più influenti al mondo, in programma dal 3 al 5 novembre. Ad accompagnare la presenza istituzionale, una delegazione qualificata di 30 operatori del comparto turistico ed economico isolano.

La strategia della Regione punta a una valorizzazione integrata dell'offerta: accanto alle rinomate mete costiere, i riflettori si accendono sull’entroterra, i borghi storici, l’eredità archeologica, i cammini naturalistici e la ricca tradizione enogastronomica. Una proposta sostenibile e diversificata, pensata per intercettare viaggiatori attenti a esperienze autentiche e favorire una più equa distribuzione dei flussi sia nell'arco dei dodici mesi, sia tra le diverse aree dell'Isola.

Una visione confermata da Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. “Negli ultimi anni abbiamo lavorato, con iniziative mirate, per rafforzare il posizionamento dell’Isola come destinazione capace di offrire esperienze autentiche durante tutto l’arco dell’anno, andando oltre la tradizionale immagine balneare che pure rappresenta uno dei nostri principali punti di forza ed i risultati ottenuti sono davvero significativi ed incoraggianti, con il più 40% di presenze fatto registrare fra il 2023 ed il 2025 nella media stagione ed il più 32% fatto registrare nello stesso periodo nei mesi invernali fra novembre e marzo”.

A sostenere questo percorso concorrono anche i recenti e prestigiosi riconoscimenti internazionali, dall'iscrizione delle Domus de Janas nel Patrimonio Mondiale UNESCO (luglio 2025) al primato di Cala Goloritzé nella classifica World’s 50 Best Beaches 2025, fino all'inclusione della Sardegna nella selezione Best in Travel 2026 di Lonely Planet e l’annuncio del prestigioso network di agenzie e Tour operator nordamericane “Signature” che ha designato la Sardegna una delle 10 “Where to go”, destinazioni di vacanza consigliate per il 2027. Traguardi che testimoniano del crescente appeal della Sardegna sui mercati internazionali.

La partecipazione al WTM è promossa dall”Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, in stretta sinergia con la Camera di Commercio del Nord Sardegna e la sua Azienda Speciale Promocamera. Per l'Isola, la platea londinese costituisce un’occasione strategica per rafforzare il legame con il mercato britannico (quarto in termini di presenze, dopo Germania, Francia e Svizzera e con un trend in forte crescita) e stringere nuove intese commerciali all'insegna della qualità, della sostenibilità e della ricaduta economica diffusa sul territorio.