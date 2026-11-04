Scuole chiuse a Olbia e Nuoro, a causa dell'allerta meteo rossa per piogge e temporali prevista per domani, giovedì 5 novembre, nella Sardegna orientale.

I sindaci di Olbia e Nuoro, Settimo Nizzi ed Emiliano Fenu, hanno infatti firmato le ordinanze per la chiusura delle scuole cittadine, provvedimento a cui si aggiungono ulteriori restrizioni per limitare i rischi legati all'ondata di maltempo.

A Olbia, oltre agli istituti scolastici, resteranno chiusi gli uffici pubblici che prevedono il ricevimento del pubblico, pur garantendo i servizi minimi essenziali. Stop anche alle attività dei cimiteri comunali, del Parco urbano Fausto Noce e delle strutture annesse, tra cui le sedi del Circolo Tennis, del Circolo Bocciofilo e il Palazzetto Deiana.

Il sindaco Settimo Nizzi ha spiegato le ragioni dei provvedimenti, sottolineando la necessità di adottare comportamenti responsabili: "L'allerta di codice rosso impone la massima prudenza e l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone. Per questo abbiamo disposto la chiusura delle scuole, degli uffici aperti al pubblico, dei cimiteri e delle principali aree verdi e sportive comunali. Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché evitino spostamenti non necessari e seguano scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità competenti. La prevenzione e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare in sicurezza questa fase di maltempo".

Misure analoghe anche a Nuoro, dove il sindaco Emiliano Fenu ha disposto la sospensione delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le sedi universitarie. La chiusura riguarderà inoltre la biblioteca comunale, i musei, gli asili nido, le ludoteche, i parchi, le palestre, gli impianti sportivi all'aperto e il cimitero cittadino.

Il primo cittadino ha inoltre invitato la popolazione "alla massima prudenza al fine di evitare danni a persone e cose, limitando allo stretto indispensabile gli spostamenti".

Intanto, altri Comuni si preparano ad adottare provvedimenti analoghi. Verso la chiusura delle scuole e dei parchi anche a Lanusei, in Ogliastra, e a Castiadas, nel sud-est della Sardegna. L'elenco delle amministrazioni che disporranno lo stop alle lezioni potrebbe allungarsi nelle prossime ore, in base all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle valutazioni delle autorità locali.