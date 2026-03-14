Oggi a Roma, al Teatro Olimpico, sono stati premiati 141 Comuni italiani con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, promosso dalla Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia della quinta edizione ha celebrato le amministrazioni locali che si sono distinte per la gestione virtuosa del territorio, la promozione di comportamenti responsabili e la lotta all’abbandono dei rifiuti.

Tra le 11 zone che hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe” spicca Aglientu, in Sardegna, affiancata da realtà di altre regioni come Agropoli, Bacoli e Pomigliano d’Arco in Campania, Bussi sul Tirino in Abruzzo, Camporotondo Etneo in Sicilia, Castro in Puglia, Ferrara in Emilia-Romagna, Termoli in Molise e Tortora in Calabria.

“Quest’anno registriamo una crescita del 15% dei Comuni premiati, segno di una sensibilità ambientale sempre più diffusa. Basti pensare che nel 2022 erano appena 49, mentre oggi sono 141 - ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus -. Ma il dato più importante riguarda l’impatto concreto delle nostre azioni: grazie al sostegno delle amministrazioni e all’impegno dei nostri oltre 250mila volontari, siamo riusciti a rimuovere più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall'ambiente. Il valore più grande resta proprio l'impegno quotidiano delle comunità locali: ispirare le persone a fare la propria parte è fondamentale, perché piccoli gesti individuali, sommati tra loro, possono generare un cambiamento reale nella tutela dell'ambiente e nella cura dei territori”.